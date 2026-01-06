Prix de Limitless aujourd'hui

Le prix de Limitless (LMTS) en direct est actuellement de $ 0.171, avec une variation de 0.64 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LMTS en USD est de $ 0.171 par LMTS.

Limitless se classe actuellement au n°724 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 22.50M et une offre en circulation de 131.60M LMTS. Au cours des dernières 24 heures, LMTS a été échangé entre $ 0.1603 (plus bas) et $ 0.1911 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.7175146896320612, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.11008879377834176.

En termes de performance à court terme, LMTS a varié de +0.94% au cours de la dernière heure et de +5.16% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 100.98K.

Informations de marché pour Limitless (LMTS)

Classement No.724 Capitalisation boursière $ 22.50M$ 22.50M $ 22.50M Volume (24 h) $ 100.98K$ 100.98K $ 100.98K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 171.00M$ 171.00M $ 171.00M Offre en circulation 131.60M 131.60M 131.60M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 13.15% Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Limitless est de $ 22.50M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 100.98K. L'offre en circulation de LMTS est de 131.60M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 171.00M.