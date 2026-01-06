Prix de MECCA aujourd'hui

Le prix de MECCA (MEA) en direct est actuellement de $ 0.004682, avec une variation de 3.15 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MEA en USD est de $ 0.004682 par MEA.

MECCA se classe actuellement au n°1167 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7.59M et une offre en circulation de 1.62B MEA. Au cours des dernières 24 heures, MEA a été échangé entre $ 0.004418 (plus bas) et $ 0.005422 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.028902834970814705, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.003271073846426104.

En termes de performance à court terme, MEA a varié de -0.18% au cours de la dernière heure et de -15.46% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 19.81K.

Informations de marché pour MECCA (MEA)

Classement No.1167 Capitalisation boursière $ 7.59M$ 7.59M $ 7.59M Volume (24 h) $ 19.81K$ 19.81K $ 19.81K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.73M$ 18.73M $ 18.73M Offre en circulation 1.62B 1.62B 1.62B Offre maximale 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Offre totale 3,999,999,062.035541 3,999,999,062.035541 3,999,999,062.035541 Taux de circulation 40.53% Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de MECCA est de $ 7.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 19.81K. L'offre en circulation de MEA est de 1.62B, avec une offre totale de 3999999062.035541. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.73M.