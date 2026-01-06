Prix de Nubila Network aujourd'hui

Le prix de Nubila Network (NB) en direct est actuellement de $ 0.00351, avec une variation de 1.29 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NB en USD est de $ 0.00351 par NB.

Nubila Network se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 645.84K et une offre en circulation de 184.00M NB. Au cours des dernières 24 heures, NB a été échangé entre $ 0.003407 (plus bas) et $ 0.003794 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, NB a varié de +0.11% au cours de la dernière heure et de -7.59% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 59.95K.

Informations de marché pour Nubila Network (NB)

Capitalisation boursière $ 645.84K$ 645.84K $ 645.84K Volume (24 h) $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Offre en circulation 184.00M 184.00M 184.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 18.40% Blockchain publique BSC

