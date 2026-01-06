Prix de Neo 1x Companion aujourd'hui

Le prix de Neo 1x Companion (NEO1X) en direct est actuellement de $ 0.000057, avec une variation de 10.56 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NEO1X en USD est de $ 0.000057 par NEO1X.

Neo 1x Companion se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- NEO1X. Au cours des dernières 24 heures, NEO1X a été échangé entre $ 0.00005555 (plus bas) et $ 0.0000675 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, NEO1X a varié de +0.19% au cours de la dernière heure et de +20.35% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 54.91K.

Informations de marché pour Neo 1x Companion (NEO1X)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 54.91K$ 54.91K $ 54.91K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de Neo 1x Companion est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.91K. L'offre en circulation de NEO1X est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.