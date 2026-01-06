Prix de Neuralinker aujourd'hui

Le prix de Neuralinker (NEURALINKER) en direct est actuellement de $ 0.0000000006035, avec une variation de 0.24 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NEURALINKER en USD est de $ 0.0000000006035 par NEURALINKER.

Neuralinker se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- NEURALINKER. Au cours des dernières 24 heures, NEURALINKER a été échangé entre $ 0.0000000005774 (plus bas) et $ 0.0000000006276 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, NEURALINKER a varié de +0.78% au cours de la dernière heure et de +9.13% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 108.16K.

Informations de marché pour Neuralinker (NEURALINKER)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 108.16K$ 108.16K $ 108.16K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3,017.50T$ 3,017.50T $ 3,017.50T Offre en circulation ---- -- Offre totale 5,000,000,000,000,000,000,000,000 5,000,000,000,000,000,000,000,000 5,000,000,000,000,000,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Neuralinker est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 108.16K. L'offre en circulation de NEURALINKER est de --, avec une offre totale de 5000000000000000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3,017.50T.