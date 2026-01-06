Prix de NSGP Governance aujourd'hui

Le prix de NSGP Governance (NSG) en direct est actuellement de $ 0.1914, avec une variation de 0.10 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NSG en USD est de $ 0.1914 par NSG.

NSGP Governance se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- NSG. Au cours des dernières 24 heures, NSG a été échangé entre $ 0.1875 (plus bas) et $ 0.1969 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, NSG a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -8.29% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 29.98K.

Informations de marché pour NSGP Governance (NSG)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 29.98K$ 29.98K $ 29.98K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 765.60M$ 765.60M $ 765.60M Offre en circulation ---- -- Offre totale 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de NSGP Governance est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 29.98K. L'offre en circulation de NSG est de --, avec une offre totale de 4000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 765.60M.