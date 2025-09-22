Le prix en temps réel de NUMINE est aujourd'hui de 0.0956 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NUMI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NUMI facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de NUMINE est aujourd'hui de 0.0956 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NUMI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NUMI facilement sur MEXC maintenant.

Logo de NUMINE

Cours NUMINE(NUMI)

Prix en temps réel : 1 NUMI à USD

+101.80%1D
USD
Graphique du prix de NUMINE (NUMI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 16:54:28 (UTC+8)

Informations sur le prix de NUMINE (NUMI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

-8.96%

+101.80%

+91.20%

+91.20%

Le prix en temps réel de NUMINE (NUMI) est de $ 0.0956. Au cours des dernières 24 heures, NUMI a évolué entre un minimum de $ 0.05 et un maximum de $ 0.1397, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NUMI est $ 0.14584954023080834, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.06317544741123318.

En termes de performance à court terme, NUMI a évolué de -8.96% au cours de la dernière heure, +101.80% sur 24 heures et de +91.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NUMINE (NUMI)

No.1108

11.44%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de NUMINE est de $ 10.94M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 34.51K. L'offre en circulation de NUMI est de 114.43M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 95.60M.

Historique du prix de NUMINE (NUMI) en USD

Suivez la variation du prix de NUMINE aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0509+101.80%
30 jours$ +0.0456+91.20%
60 jours$ +0.0456+91.20%
90 jours$ +0.0456+91.20%
Variation du prix de NUMINE aujourd'hui

Aujourd'hui, NUMI a enregistré une variation de $ +0.0509 (+101.80%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de NUMINE sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.0456 (+91.20%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de NUMINE

En élargissant la vue à 60 jours, NUMI a constaté une variation de $ +0.0456 (+91.20%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de NUMINE sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0456 (+91.20%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de NUMINE (NUMI) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de NUMINE.

Qu'est-ce que NUMINE (NUMI)

NUMINE a pour mission de connecter tous les contenus du monde – jeux, vidéos, musique, livres et plus encore – à l’univers de la blockchain.

NUMINE est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en NUMINE. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de NUMIpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le NUMINE sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de NUMINE fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de NUMINE (USD)

Combien vaudra NUMINE (NUMI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs NUMINE (NUMI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour NUMINE.

Consultez la prévision de prix de NUMINE maintenant !

Tokenomics de NUMINE (NUMI)

Comprendre la tokenomics de NUMINE (NUMI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NUMI !

Guide d'achat de NUMINE (NUMI)

Vous cherchez à savoir comment acheter du NUMINE? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du NUMINE. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

NUMI en devises locales

Ressources de NUMINE

Pour une compréhension plus approfondie de NUMINE, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de NUMINE
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur NUMINE

Combien vaut NUMINE (NUMI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de NUMI en USD est de 0.0956 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de NUMI à USD ?
Le prix actuel de NUMI en USD est $ 0.0956. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de NUMINE ?
La capitalisation boursière de NUMI est de $ 10.94M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de NUMI ?
L'offre en circulation de NUMI est de 114.43M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NUMI ?
NUMI a atteint un prix ATH de 0.14584954023080834 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NUMI ?
NUMI a vu un prix ATL de 0.06317544741123318 USD.
Quel est le volume de trading de NUMI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NUMI est de $ 34.51K USD.
Est-ce que NUMI va augmenter cette année ?
NUMI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NUMI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 16:54:28 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur NUMINE (NUMI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs
09-21 12:39:00Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BNB Chain en hausse générale, ASTER bondit de plus de 69% en 24 heures
09-21 11:06:00Mises à jour de l'industrie
Vitalik : La DeFi à faible risque est à Ethereum ce que la recherche est à Google

Actualités à la une

Au-delà de Bitcoin : comment l’appétit pour le risque alimente la rotation des altcoins

September 22, 2025

Parier sur l’avenir : comment les marchés de prévision et les oracles pourraient changer notre vision de la crypto

September 21, 2025

Bitcoin dans la salle d’attente : Comment les ETF et la politique de la Fed façonnent le prochain grand mouvement

September 21, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

