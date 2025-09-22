Qu'est-ce que NUMINE (NUMI)

NUMINE a pour mission de connecter tous les contenus du monde – jeux, vidéos, musique, livres et plus encore – à l’univers de la blockchain.

NUMINE est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en NUMINE. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Tokenomics de NUMINE (NUMI)

Comprendre la tokenomics de NUMINE (NUMI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NUMI !

Guide d'achat de NUMINE (NUMI)

Vous cherchez à savoir comment acheter du NUMINE? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du NUMINE. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

Ressources de NUMINE

Pour une compréhension plus approfondie de NUMINE, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Combien vaut NUMINE (NUMI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NUMI en USD est de 0.0956 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NUMI à USD ? $ 0.0956 . Quelle est la capitalisation boursière de NUMINE ? La capitalisation boursière de NUMI est de $ 10.94M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NUMI ? L'offre en circulation de NUMI est de 114.43M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NUMI ? NUMI a atteint un prix ATH de 0.14584954023080834 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NUMI ? NUMI a vu un prix ATL de 0.06317544741123318 USD . Quel est le volume de trading de NUMI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NUMI est de $ 34.51K USD .

