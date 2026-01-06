Prix de Orochi Network aujourd'hui

Le prix de Orochi Network (ON) en direct est actuellement de $ 0.10839, avec une variation de 0.62 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ON en USD est de $ 0.10839 par ON.

Orochi Network se classe actuellement au n°866 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 15.64M et une offre en circulation de 144.28M ON. Au cours des dernières 24 heures, ON a été échangé entre $ 0.1045 (plus bas) et $ 0.10849 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.39631995986201646, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.08917405290849396.

En termes de performance à court terme, ON a varié de +0.20% au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 66.14K.

Informations de marché pour Orochi Network (ON)

Classement No.866 Capitalisation boursière $ 15.64M$ 15.64M $ 15.64M Volume (24 h) $ 66.14K$ 66.14K $ 66.14K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 108.39M$ 108.39M $ 108.39M Offre en circulation 144.28M 144.28M 144.28M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Taux de circulation 14.42% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de Orochi Network est de $ 15.64M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 66.14K. L'offre en circulation de ON est de 144.28M, avec une offre totale de 700000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 108.39M.