Prix de Ore aujourd'hui

Le prix de Ore (ORE) en direct est actuellement de $ 160.05, avec une variation de 6.40 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ORE en USD est de $ 160.05 par ORE.

Ore se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- ORE. Au cours des dernières 24 heures, ORE a été échangé entre $ 138.5 (plus bas) et $ 178.08 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, ORE a varié de -5.35% au cours de la dernière heure et de +95.92% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 69.94K.

Informations de marché pour Ore (ORE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 69.94K$ 69.94K $ 69.94K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 66.18M$ 66.18M $ 66.18M Offre en circulation ---- -- Offre totale 413,476 413,476 413,476 Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de Ore est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 69.94K. L'offre en circulation de ORE est de --, avec une offre totale de 413476. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 66.18M.