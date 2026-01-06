Prix de Paxi Network aujourd'hui

Le prix de Paxi Network (PAXI) en direct est actuellement de $ 0.02754, avec une variation de 0.10 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PAXI en USD est de $ 0.02754 par PAXI.

Paxi Network se classe actuellement au n°4691 par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PAXI. Au cours des dernières 24 heures, PAXI a été échangé entre $ 0.02711 (plus bas) et $ 0.02997 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.08276238017145786, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.029485865210220626.

En termes de performance à court terme, PAXI a varié de -1.93% au cours de la dernière heure et de -18.09% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 5.49K.

Informations de marché pour Paxi Network (PAXI)

Classement No.4691 Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Offre en circulation ---- -- Offre maximale ---- -- Offre totale 77,181,749.44 77,181,749.44 77,181,749.44 Blockchain publique PAXI

La capitalisation boursière actuelle de Paxi Network est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 5.49K. L'offre en circulation de PAXI est de --, avec une offre totale de 77181749.44. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.13M.