Prix de Piggycell aujourd'hui

Le prix de Piggycell (PIGGY) en direct est actuellement de $ 0.11307, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PIGGY en USD est de $ 0.11307 par PIGGY.

Piggycell se classe actuellement au n°3071 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 819.29K et une offre en circulation de 7.25M PIGGY. Au cours des dernières 24 heures, PIGGY a été échangé entre $ 0.11307 (plus bas) et $ 0.11307 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.674398453610998, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.007626130397460824.

En termes de performance à court terme, PIGGY a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 0.00.

Informations de marché pour Piggycell (PIGGY)

Classement No.3071 Capitalisation boursière $ 819.29K$ 819.29K $ 819.29K Volume (24 h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.31M$ 11.31M $ 11.31M Offre en circulation 7.25M 7.25M 7.25M Offre maximale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offre totale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taux de circulation 7.24% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Piggycell est de $ 819.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 0.00. L'offre en circulation de PIGGY est de 7.25M, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.31M.