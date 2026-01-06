Prix de Ping aujourd'hui

Le prix de Ping (PING) en direct est actuellement de $ 0.004725, avec une variation de 6.91 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PING en USD est de $ 0.004725 par PING.

Ping se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PING. Au cours des dernières 24 heures, PING a été échangé entre $ 0.004513 (plus bas) et $ 0.005457 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PING a varié de -6.27% au cours de la dernière heure et de +0.46% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 59.66K.

Informations de marché pour Ping (PING)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 59.66K$ 59.66K $ 59.66K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Ping est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 59.66K. L'offre en circulation de PING est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.