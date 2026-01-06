Prix de Play AI aujourd'hui

Le prix de Play AI (PLAI) en direct est actuellement de $ 0.002198, avec une variation de 2.18 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PLAI en USD est de $ 0.002198 par PLAI.

Play AI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PLAI. Au cours des dernières 24 heures, PLAI a été échangé entre $ 0.002145 (plus bas) et $ 0.002259 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PLAI a varié de +0.09% au cours de la dernière heure et de +2.56% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 101.98K.

Informations de marché pour Play AI (PLAI)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 101.98K$ 101.98K $ 101.98K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Play AI est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 101.98K. L'offre en circulation de PLAI est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.20M.