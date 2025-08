Informations sur BobaCat (PSPS)

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

Site officiel : https://www.bobacat.io/ Livre blanc : https://bobacat.gitbook.io/docs/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x03049b395147713ae53c0617093675b4b86dde78