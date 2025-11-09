Prix de PUP aujourd'hui

Le prix de PUP (PUP) en direct est actuellement de $ 0.00481, avec une variation de 4.78 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PUP en USD est de $ 0.00481 par PUP.

PUP se classe actuellement au n°1400 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4.81M et une offre en circulation de 1.00B PUP. Au cours des dernières 24 heures, PUP a été échangé entre $ 0.004564 (plus bas) et $ 0.005488 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.031040685718077, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000095540290490576.

En termes de performance à court terme, PUP a varié de -0.13% au cours de la dernière heure et de -35.53% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 103.86K.

Informations de marché pour PUP (PUP)

Classement No.1400 Capitalisation boursière $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Volume (24 h) $ 103.86K$ 103.86K $ 103.86K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 100.00% Blockchain publique BSC

