Prix de Railgun aujourd'hui

Le prix de Railgun (RAIL) en direct est actuellement de $ 1.954, avec une variation de 4.82 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RAIL en USD est de $ 1.954 par RAIL.

Railgun se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- RAIL. Au cours des dernières 24 heures, RAIL a été échangé entre $ 1.938 (plus bas) et $ 2.205 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, RAIL a varié de -2.30% au cours de la dernière heure et de +8.85% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 60.81K.

Informations de marché pour Railgun (RAIL)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 60.81K$ 60.81K $ 60.81K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique ETH

