Prix de Ostrich aujourd'hui

Le prix de Ostrich (RICH) en direct est actuellement de $ 0.01706, avec une variation de 21.01 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RICH en USD est de $ 0.01706 par RICH.

Ostrich se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- RICH. Au cours des dernières 24 heures, RICH a été échangé entre $ 0.01604 (plus bas) et $ 0.0464 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, RICH a varié de +6.35% au cours de la dernière heure et de -79.84% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.01K.

Informations de marché pour Ostrich (RICH)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Offre en circulation ---- -- Offre totale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain publique ARB

La capitalisation boursière actuelle de Ostrich est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.01K. L'offre en circulation de RICH est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.71M.