Prix de Rayls aujourd'hui

Le prix de Rayls (RLS) en direct est actuellement de $ 0.01134, avec une variation de 2.16 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RLS en USD est de $ 0.01134 par RLS.

Rayls se classe actuellement au n°837 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 17.01M et une offre en circulation de 1.50B RLS. Au cours des dernières 24 heures, RLS a été échangé entre $ 0.01089 (plus bas) et $ 0.01148 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.07017523020678489, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.010279720586289856.

En termes de performance à court terme, RLS a varié de -0.44% au cours de la dernière heure et de -6.59% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 88.73K.

Informations de marché pour Rayls (RLS)

Classement No.837 Capitalisation boursière $ 17.01M$ 17.01M $ 17.01M Volume (24 h) $ 88.73K$ 88.73K $ 88.73K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 113.40M$ 113.40M $ 113.40M Offre en circulation 1.50B 1.50B 1.50B Offre maximale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taux de circulation 15.00% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de Rayls est de $ 17.01M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 88.73K. L'offre en circulation de RLS est de 1.50B, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 113.40M.