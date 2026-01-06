Prix de Spring Dev Bank aujourd'hui

Le prix de Spring Dev Bank (SDB) en direct est actuellement de $ 0.004825, avec une variation de 0.78 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SDB en USD est de $ 0.004825 par SDB.

Spring Dev Bank se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SDB. Au cours des dernières 24 heures, SDB a été échangé entre $ 0.004825 (plus bas) et $ 0.004904 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SDB a varié de -0.73% au cours de la dernière heure et de -2.73% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 23.19K.

Informations de marché pour Spring Dev Bank (SDB)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 23.19K$ 23.19K $ 23.19K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 482.50M$ 482.50M $ 482.50M Offre en circulation ---- -- Offre totale 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain publique MATIC

