Prix de Sentism aujourd'hui

Le prix de Sentism (SENTIS) en direct est actuellement de $ 0.0542, avec une variation de 2.65 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SENTIS en USD est de $ 0.0542 par SENTIS.

Sentism se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10.62M et une offre en circulation de 196.00M SENTIS. Au cours des dernières 24 heures, SENTIS a été échangé entre $ 0.05103 (plus bas) et $ 0.05715 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SENTIS a varié de +0.12% au cours de la dernière heure et de -0.57% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 294.55K.

Informations de marché pour Sentism (SENTIS)

Capitalisation boursière $ 10.62M$ 10.62M $ 10.62M Volume (24 h) $ 294.55K$ 294.55K $ 294.55K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 54.20M$ 54.20M $ 54.20M Offre en circulation 196.00M 196.00M 196.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 19.60% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Sentism est de $ 10.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 294.55K. L'offre en circulation de SENTIS est de 196.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 54.20M.