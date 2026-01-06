Prix de SKX aujourd'hui

Le prix de SKX (SKX) en direct est actuellement de $ 0.1984, avec une variation de 2.28 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SKX en USD est de $ 0.1984 par SKX.

SKX se classe actuellement au n°4061 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 SKX. Au cours des dernières 24 heures, SKX a été échangé entre $ 0.18863 (plus bas) et $ 0.20299 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.9071059942900916, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.012645799433479828.

En termes de performance à court terme, SKX a varié de +2.47% au cours de la dernière heure et de -0.73% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 5.71K.

Informations de marché pour SKX (SKX)

Classement No.4061 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 5.71K$ 5.71K $ 5.71K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.84M$ 19.84M $ 19.84M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offre totale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique MATIC

La capitalisation boursière actuelle de SKX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 5.71K. L'offre en circulation de SKX est de 0.00, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.84M.