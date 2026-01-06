CEXDEX+
Le prix de SKX en direct est actuellement de 0.1984 USD. La capitalisation boursière de SKX est de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de SKX en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Cours SKX(SKX)

Prix en temps réel : 1 SKX à USD

$0.1984
+2.28%1D
Graphique du prix de SKX (SKX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 23:26:05 (UTC+8)

Prix de SKX aujourd'hui

Le prix de SKX (SKX) en direct est actuellement de $ 0.1984, avec une variation de 2.28 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SKX en USD est de $ 0.1984 par SKX.

SKX se classe actuellement au n°4061 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 SKX. Au cours des dernières 24 heures, SKX a été échangé entre $ 0.18863 (plus bas) et $ 0.20299 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.9071059942900916, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.012645799433479828.

En termes de performance à court terme, SKX a varié de +2.47% au cours de la dernière heure et de -0.73% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 5.71K.

Informations de marché pour SKX (SKX)

No.4061

0.00%

MATIC

La capitalisation boursière actuelle de SKX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 5.71K. L'offre en circulation de SKX est de 0.00, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.84M.

Historique du prix de SKX en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

+2.47%

+2.28%

-0.73%

-0.73%

Historique du prix de SKX (SKX) en USD

Suivez la variation du prix de SKX aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0044227+2.28%
30 jours$ -0.10158-33.87%
60 jours$ -0.2876-59.18%
90 jours$ -1.00149-83.47%
Variation du prix de SKX aujourd'hui

Aujourd'hui, SKX a enregistré une variation de $ +0.0044227 (+2.28%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de SKX sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.10158 (-33.87%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de SKX

En élargissant la vue à 60 jours, SKX a constaté une variation de $ -0.2876 (-59.18%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de SKX sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -1.00149 (-83.47%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de SKX (SKX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de SKX.

Analyse de l'IA pour SKX

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de SKX, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de SKX ?

Les cours des actions SKX sont influencés par :
1) Les résultats trimestriels et la performance des revenus ;
2) Les tendances du marché mondial de la chaussure et la demande des consommateurs ;
3) La force de la marque et l'efficacité du marketing ;
4) Les coûts de la chaîne d'approvisionnement et l'efficacité de la fabrication ;
5) Les fluctuations monétaires affectant les ventes à l'international ;
6) Les partenariats avec les détaillants et les canaux de distribution ;
7) La concurrence exercée par Nike, Adidas et d'autres marques ;
8) Les conditions économiques impactant les dépenses discrétionnaires ;
9) La gestion des stocks et les facteurs saisonniers.

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de SKX aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix du SKX aujourd'hui pour plusieurs raisons : prendre des décisions de trading éclairées, suivre la valeur de leur portefeuille, identifier les opportunités d'achat ou de vente, surveiller les tendances du marché et évaluer la performance de leurs investissements. Les données de prix en temps réel aident les traders à déterminer efficacement le moment optimal pour entrer ou sortir du marché.

Prédiction du prix de SKX

Prévision du prix de SKX (SKX) pour 2030 (dans 4 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de SKX en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de SKX (SKX) pour 2040 (dans 14 ans)

En 2040, le prix de SKX pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Qu'est-ce que SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

Ressources de SKX

Pour une compréhension plus approfondie de SKX, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de SKX
Explorateur de blocs

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 23:26:05 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

