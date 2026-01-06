Prix de SN51 aujourd'hui

Le prix de SN51 (SN51) en direct est actuellement de $ 14.93, avec une variation de 3.68 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN51 en USD est de $ 14.93 par SN51.

SN51 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SN51. Au cours des dernières 24 heures, SN51 a été échangé entre $ 14.4 (plus bas) et $ 14.93 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SN51 a varié de +1.01% au cours de la dernière heure et de +22.47% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 3.12K.

Informations de marché pour SN51 (SN51)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 3.12K$ 3.12K $ 3.12K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 313.53M$ 313.53M $ 313.53M Offre en circulation ---- -- Offre totale 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain publique TAO

