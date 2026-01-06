Prix de Hippius aujourd'hui

Le prix de Hippius (SN75) en direct est actuellement de $ 5.145, avec une variation de 2.63 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN75 en USD est de $ 5.145 par SN75.

Hippius se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SN75. Au cours des dernières 24 heures, SN75 a été échangé entre $ 4.891 (plus bas) et $ 5.145 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SN75 a varié de +0.92% au cours de la dernière heure et de +40.76% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.70K.

Informations de marché pour Hippius (SN75)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 1.70K$ 1.70K $ 1.70K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 108.04M$ 108.04M $ 108.04M Offre en circulation ---- -- Offre totale 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain publique TAO

La capitalisation boursière actuelle de Hippius est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.70K. L'offre en circulation de SN75 est de --, avec une offre totale de 21000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 108.04M.