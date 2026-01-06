Prix de Splendor aujourd'hui

Le prix de Splendor (SPLD) en direct est actuellement de $ 0.2949, avec une variation de 1.82 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SPLD en USD est de $ 0.2949 par SPLD.

Splendor se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SPLD. Au cours des dernières 24 heures, SPLD a été échangé entre $ 0.2842 (plus bas) et $ 0.2973 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SPLD a varié de +0.16% au cours de la dernière heure et de +1.51% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 416.08K.

Informations de marché pour Splendor (SPLD)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 416.08K$ 416.08K $ 416.08K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.67B$ 7.67B $ 7.67B Offre en circulation ---- -- Offre totale 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Blockchain publique SPLENDOR

La capitalisation boursière actuelle de Splendor est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 416.08K. L'offre en circulation de SPLD est de --, avec une offre totale de 26000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.67B.