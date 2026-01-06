Prix de Sunrise Layer aujourd'hui

Le prix de Sunrise Layer (SUNRISE) en direct est actuellement de $ 0.003913, avec une variation de 0.25 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SUNRISE en USD est de $ 0.003913 par SUNRISE.

Sunrise Layer se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SUNRISE. Au cours des dernières 24 heures, SUNRISE a été échangé entre $ 0.003844 (plus bas) et $ 0.003947 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SUNRISE a varié de -0.16% au cours de la dernière heure et de +3.05% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 110.71K.

Informations de marché pour Sunrise Layer (SUNRISE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 110.71K$ 110.71K $ 110.71K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Offre en circulation ---- -- Offre totale 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain publique SUNRISE

La capitalisation boursière actuelle de Sunrise Layer est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 110.71K. L'offre en circulation de SUNRISE est de --, avec une offre totale de 500000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.96M.