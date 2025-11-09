Cours TAIX(TAIX)
Le prix de TAIX (TAIX) en direct est actuellement de $ 0.000102, avec une variation de 2.73 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TAIX en USD est de $ 0.000102 par TAIX.
TAIX se classe actuellement au n°4376 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 TAIX. Au cours des dernières 24 heures, TAIX a été échangé entre $ 0.0000982 (plus bas) et $ 0.0001028 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000671960920599046, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000092353350247618.
En termes de performance à court terme, TAIX a varié de +0.99% au cours de la dernière heure et de -21.96% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 52.61K.
No.4376
0.00%
BASE
La capitalisation boursière actuelle de TAIX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 52.61K. L'offre en circulation de TAIX est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.02M.
+0.99%
+2.73%
-21.96%
-21.96%
Suivez la variation du prix de TAIX aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.000002695
|+2.73%
|30 jours
|$ -0.0002971
|-74.45%
|60 jours
|$ -0.000098
|-49.00%
|90 jours
|$ -0.000098
|-49.00%
Aujourd'hui, TAIX a enregistré une variation de $ +0.000002695 (+2.73%), reflétant sa dernière activité de marché.
Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0002971 (-74.45%), montrant la performance à court terme du token.
En élargissant la vue à 60 jours, TAIX a constaté une variation de $ -0.000098 (-49.00%), offrant une perspective plus large sur ses performances.
En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.000098 (-49.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.
Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de TAIX (TAIX) ?
Consultez maintenant la page Historique des prix de TAIX.
Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de TAIX, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.
En 2040, le prix de TAIX pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
TAIX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. The TAIX network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is based on block rewards, with a predetermined number of TAIX tokens released with each new block. The TAIX ecosystem is primarily used for peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. Its design aims to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, offering users control over their own assets without the need for intermediaries.
Prêt à vous lancer avec TAIX ? Acheter du TAIX sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du TAIX. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de TAIX (TAIX).
Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Détenir du TAIX vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin
Acheter du TAIX (TAIX) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.
Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.
De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.
TAIX est une plateforme alimentée par l'IA qui analyse en temps réel les émotions et les comportements des streamers et de leurs audiences. Elle aide les studios de jeux, les éditeurs et les créateurs à comprendre instantanément la réception de leur contenu : ce qui fonctionne, ce qui échoue et ce qui mérite d'être développé. Au-delà de l'analyse, TAIX intègre des outils d'IA pour les commentaires automatiques et la traduction multilingue, permettant aux créateurs de contenu de diffuser à l'échelle mondiale — sans avoir besoin d'apprendre une nouvelle langue.
Pour une compréhension plus approfondie de TAIX, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|11-08 07:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins "Classiques" Connaissent une Hausse Généralisée, les Tokens des Secteurs de Stockage et de Confidentialité Affichent des Tendances de Marché Indépendantes
|11-07 21:26:04
|Mises à jour de l'industrie
Possiblement affecté par l'effondrement de plusieurs projets, la valeur totale verrouillée (TVL) des protocoles de prêt à travers le réseau a chuté de près de 12 milliards de dollars
|11-07 01:12:41
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptos monte à 27, le marché passe de "Crainte extrême" à "Crainte"
|11-06 14:15:13
|Mises à jour de l'industrie
Les Tokens de l'Écosystème BNB Chain Remontent Significativement, GIGGLE et Binance Life en Tête de la Capitalisation du Marché
|11-06 11:42:30
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos se réchauffe alors que Bitcoin franchit les 104 000 $, les actions crypto américaines augmentent sur tous les fronts
|11-05 17:18:00
|Mises à jour de l'industrie
Ethereum remonte en franchissant les 3 300 $, la baisse sur 24h se réduit à 8,98 %
Optez pour des positions longues ou courtes sur TAIX avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme TAIXUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.
Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de TAIX en direct et tradez directement.
Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Les plus fortes hausses crypto du jour
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
Montant
1 TAIX = 0.000102 USD