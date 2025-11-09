Prix de TAIX aujourd'hui

Le prix de TAIX (TAIX) en direct est actuellement de $ 0.000102, avec une variation de 2.73 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TAIX en USD est de $ 0.000102 par TAIX.

TAIX se classe actuellement au n°4376 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 TAIX. Au cours des dernières 24 heures, TAIX a été échangé entre $ 0.0000982 (plus bas) et $ 0.0001028 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000671960920599046, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000092353350247618.

En termes de performance à court terme, TAIX a varié de +0.99% au cours de la dernière heure et de -21.96% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 52.61K.

Informations de marché pour TAIX (TAIX)

Classement No.4376 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 52.61K$ 52.61K $ 52.61K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de TAIX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 52.61K. L'offre en circulation de TAIX est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.02M.