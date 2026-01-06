Prix de Tracer aujourd'hui

Le prix de Tracer (TRCR) en direct est actuellement de $ 0.0006446, avec une variation de 1.76 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TRCR en USD est de $ 0.0006446 par TRCR.

Tracer se classe actuellement au n°4734 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 TRCR. Au cours des dernières 24 heures, TRCR a été échangé entre $ 0.000595 (plus bas) et $ 0.0007349 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.014238421365938952, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000575015156956112.

En termes de performance à court terme, TRCR a varié de -1.68% au cours de la dernière heure et de -0.73% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 19.01K.

Informations de marché pour Tracer (TRCR)

Classement No.4734 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 19.01K$ 19.01K $ 19.01K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 12,500,000,000 12,500,000,000 12,500,000,000 Offre totale 12,500,000,000 12,500,000,000 12,500,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique ARB

La capitalisation boursière actuelle de Tracer est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 19.01K. L'offre en circulation de TRCR est de 0.00, avec une offre totale de 12500000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.06M.