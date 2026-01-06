Prix de TOYOW aujourd'hui

Le prix de TOYOW (TTN) en direct est actuellement de $ 0.1518, avec une variation de 1.17 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TTN en USD est de $ 0.1518 par TTN.

TOYOW se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- TTN. Au cours des dernières 24 heures, TTN a été échangé entre $ 0.1504 (plus bas) et $ 0.1545 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, TTN a varié de -0.14% au cours de la dernière heure et de -1.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 359.03K.

Informations de marché pour TOYOW (TTN)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 359.03K$ 359.03K $ 359.03K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 151.80M$ 151.80M $ 151.80M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de TOYOW est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 359.03K. L'offre en circulation de TTN est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 151.80M.