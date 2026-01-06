Prix de Tx24 aujourd'hui

Le prix de Tx24 (TXT) en direct est actuellement de $ 0.00598, avec une variation de 0.84 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TXT en USD est de $ 0.00598 par TXT.

Tx24 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- TXT. Au cours des dernières 24 heures, TXT a été échangé entre $ 0.00593 (plus bas) et $ 0.00664 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, TXT a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +15.44% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 790.14.

Informations de marché pour Tx24 (TXT)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 790.14$ 790.14 $ 790.14 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Offre en circulation ---- -- Offre totale 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Blockchain publique MATIC

