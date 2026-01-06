Prix de Dino Tycoon aujourd'hui

Le prix de Dino Tycoon (TYCOON) en direct est actuellement de $ 0.006132, avec une variation de 1.44 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TYCOON en USD est de $ 0.006132 par TYCOON.

Dino Tycoon se classe actuellement au n°1930 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1.34M et une offre en circulation de 218.83M TYCOON. Au cours des dernières 24 heures, TYCOON a été échangé entre $ 0.005308 (plus bas) et $ 0.007023 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.08980862382890592, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.003961085590450459.

En termes de performance à court terme, TYCOON a varié de +0.97% au cours de la dernière heure et de +42.27% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 59.32K.

Informations de marché pour Dino Tycoon (TYCOON)

Classement No.1930 Capitalisation boursière $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volume (24 h) $ 59.32K$ 59.32K $ 59.32K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Offre en circulation 218.83M 218.83M 218.83M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 21.88% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Dino Tycoon est de $ 1.34M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 59.32K. L'offre en circulation de TYCOON est de 218.83M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.13M.