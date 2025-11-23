Prix de Unibase aujourd'hui

Le prix de Unibase (UB) en direct est actuellement de $ 0.04284, avec une variation de 3.53 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UB en USD est de $ 0.04284 par UB.

Unibase se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- UB. Au cours des dernières 24 heures, UB a été échangé entre $ 0.04116 (plus bas) et $ 0.04732 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, UB a varié de -0.38% au cours de la dernière heure et de +5.02% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 145.46K.

Informations de marché pour Unibase (UB)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 145.46K$ 145.46K $ 145.46K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 428.40M$ 428.40M $ 428.40M Offre en circulation ---- -- Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de Unibase est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 145.46K. L'offre en circulation de UB est de --, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 428.40M.