Prix de The Verdra aujourd'hui

Le prix de The Verdra (VERDRA) en direct est actuellement de $ 0.42865, avec une variation de 0.34 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VERDRA en USD est de $ 0.42865 par VERDRA.

The Verdra se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- VERDRA. Au cours des dernières 24 heures, VERDRA a été échangé entre $ 0.42162 (plus bas) et $ 0.43303 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, VERDRA a varié de +0.16% au cours de la dernière heure et de -32.89% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 490.31K.

Informations de marché pour The Verdra (VERDRA)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 490.31K$ 490.31K $ 490.31K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 42.87M$ 42.87M $ 42.87M Offre en circulation ---- -- Offre totale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de The Verdra est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 490.31K. L'offre en circulation de VERDRA est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 42.87M.