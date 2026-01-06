Prix de Verified Emeralds aujourd'hui

Le prix de Verified Emeralds (VEREM) en direct est actuellement de $ 11.58, avec une variation de 3.50 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VEREM en USD est de $ 11.58 par VEREM.

Verified Emeralds se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- VEREM. Au cours des dernières 24 heures, VEREM a été échangé entre $ 9 (plus bas) et $ 14 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, VEREM a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -7.29% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 17.85K.

Informations de marché pour Verified Emeralds (VEREM)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 579.00M$ 579.00M $ 579.00M Offre en circulation ---- -- Offre totale 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Verified Emeralds est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 17.85K. L'offre en circulation de VEREM est de --, avec une offre totale de 50000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 579.00M.