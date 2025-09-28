Qu'est-ce que VFY (VFY)

VFY est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en VFY. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de VFYpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le VFY sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de VFY fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de VFY (USD)

Combien vaudra VFY (VFY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs VFY (VFY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour VFY.

Consultez la prévision de prix de VFY maintenant !

Tokenomics de VFY (VFY)

Comprendre la tokenomics de VFY (VFY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VFY !

Guide d'achat de VFY (VFY)

Vous cherchez à savoir comment acheter du VFY? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du VFY. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

VFY en devises locales

Combien vaut VFY (VFY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VFY en USD est de -- USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VFY à USD ? -- . Consultez le Le prix actuel de VFY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de VFY ? La capitalisation boursière de VFY est de -- USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VFY ? L'offre en circulation de VFY est de -- USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VFY ? VFY a atteint un prix ATH de -- USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VFY ? VFY a vu un prix ATL de -- USD . Quel est le volume de trading de VFY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VFY est de -- USD . Est-ce que VFY va augmenter cette année ? VFY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VFY pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur VFY (VFY)

Temps (UTC+8) Type Information 09-27 05:26:00 Mises à jour de l'industrie Données : Le marché maintient toujours une accumulation à contre-tendance, avec 5,75 milliards $ de BTC et 3,08 milliards $ d'ETH sortant des CEX au cours de la semaine dernière 09-27 05:05:00 Mises à jour de l'industrie CoinGecko : 15,9% des utilisateurs ne configurent que des altcoins, considérant Bitcoin comme non pertinent 09-26 05:03:00 Mises à jour de l'industrie Les liquidations sur le marché atteignent 829 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés 09-25 22:29:00 Données économiques Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000 09-25 14:14:00 Mises à jour de l'industrie Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $ 09-25 13:32:00 Mises à jour de l'industrie Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars

