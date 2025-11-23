Prix de Warplet aujourd'hui

Le prix de Warplet (WARP) en direct est actuellement de $ 0.00000663, avec une variation de 20.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WARP en USD est de $ 0.00000663 par WARP.

Warplet se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- WARP. Au cours des dernières 24 heures, WARP a été échangé entre $ 0.00000548 (plus bas) et $ 0.00000747 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, WARP a varié de -1.05% au cours de la dernière heure et de -46.54% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 54.42K.

Informations de marché pour Warplet (WARP)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 54.42K$ 54.42K $ 54.42K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Warplet est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.42K. L'offre en circulation de WARP est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.