Le prix de Wrapped eETH en direct est actuellement de 3,379.6 USD. La capitalisation boursière de WEETH est de 9,921,829,744.330077672 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de WEETH en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Cours Wrapped eETH(WEETH)

Prix en temps réel : 1 WEETH à USD

$3,379.6
+0.72%1D
USD
Graphique du prix de Wrapped eETH (WEETH) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-09 15:25:28 (UTC+8)

Prix de Wrapped eETH aujourd'hui

Le prix de Wrapped eETH (WEETH) en direct est actuellement de $ 3,379.6, avec une variation de 0.72 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WEETH en USD est de $ 3,379.6 par WEETH.

Wrapped eETH se classe actuellement au n°8763 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 9.92B et une offre en circulation de 2.94M WEETH. Au cours des dernières 24 heures, WEETH a été échangé entre $ 3,329.81 (plus bas) et $ 3,406.35 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 5,298.907072826084, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1,500.4746650708223.

En termes de performance à court terme, WEETH a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +2.89% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 4.60K.

Informations de marché pour Wrapped eETH (WEETH)

No.8763

$ 9.92B
$ 4.60K
$ 9.92B
2.94M
2,935,800.01903482
ETH

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped eETH est de $ 9.92B, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 4.60K. L'offre en circulation de WEETH est de 2.94M, avec une offre totale de 2935800.01903482. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.92B.

Historique du prix de Wrapped eETH en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 3,329.81
Bas 24 h
$ 3,406.35
Haut 24 h

$ 3,329.81
$ 3,406.35
$ 5,298.907072826084
$ 1,500.4746650708223
0.00%

+0.72%

+2.89%

+2.89%

Historique du prix de Wrapped eETH (WEETH) en USD

Suivez la variation du prix de Wrapped eETH aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +24.1592+0.72%
30 jours$ +879.6+35.18%
60 jours$ +879.6+35.18%
90 jours$ +879.6+35.18%
Variation du prix de Wrapped eETH aujourd'hui

Aujourd'hui, WEETH a enregistré une variation de $ +24.1592 (+0.72%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Wrapped eETH sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +879.6 (+35.18%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Wrapped eETH

En élargissant la vue à 60 jours, WEETH a constaté une variation de $ +879.6 (+35.18%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Wrapped eETH sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +879.6 (+35.18%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Wrapped eETH (WEETH) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Wrapped eETH.

Analyse de l'IA pour Wrapped eETH

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de Wrapped eETH, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de Wrapped eETH ?

Les prix de WEETH sont influencés par plusieurs facteurs clés :

1. Les mouvements du prix d’Ethereum – car WEETH suit la valeur de l’ETH mis en staking
2. Les récompenses de staking et les taux de rendement sur Ethereum 2.0
3. La demande et l’adoption du staking liquide
4. Les performances et la sécurité du protocole EtherFi
5. L’intégration et l’utilité dans le secteur DeFi
6. Le sentiment du marché à l’égard du staking d’ETH
7. Les évolutions réglementaires affectant le staking
8. La concurrence exercée par d’autres tokens de staking liquide
9. Les conditions générales du marché des cryptomonnaies
10. Les facteurs techniques tels que les risques liés aux contrats intelligents

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de Wrapped eETH aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix de WEETH aujourd'hui pour plusieurs raisons principales : prise de décisions en matière de trading, évaluation du portefeuille, suivi des profits et pertes ainsi que timing sur le marché. En tant que dérivé de staking liquide d’Ethereum, le prix de WEETH fluctue en fonction de la performance de l'ETH et des récompenses de staking, ce qui rend essentielle une actualisation en temps réel des prix pour les investisseurs.

Prédiction du prix de Wrapped eETH

Prévision du prix de Wrapped eETH (WEETH) pour 2030 (dans 4 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de WEETH en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Wrapped eETH (WEETH) pour 2040 (dans 14 ans)

En 2040, le prix de Wrapped eETH pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix le Wrapped eETH pourrait-il atteindre en 2026–2027 ?Rendez-vous sur notre page de prévision des prix pour consulter les prévisions du prix de WEETH pour les années 2026–2027 en cliquant sur Prévision du prix de Wrapped eETH.

Comment acheter et investir dans du Wrapped eETH

Prêt à vous lancer avec Wrapped eETH ? Acheter du WEETH sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Wrapped eETH. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Wrapped eETH (WEETH).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du Wrapped eETH sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Qu'est-ce que Wrapped eETH (WEETH)

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Ressources de Wrapped eETH

Pour une compréhension plus approfondie de Wrapped eETH, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Wrapped eETH
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Wrapped eETH

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-09 15:25:28 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Wrapped eETH (WEETH)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-08 16:18:55Mises à jour de l'industrie
La TVL de la DeFi stable chute à 29 231 $, la plupart des TVL des nouvelles blockchains publiques s'évaporent considérablement par rapport au pic de ce marché haussier
01-07 09:17:19Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré une sortie nette de 243,2 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré une entrée nette de 114,7 millions de dollars
01-07 07:35:32Mises à jour de l'industrie
Bitcoin Recule Aux Côtés Des Anciens Memes Coins, "114514" Chute De Plus De 90% En Une Seule Journée
01-06 21:10:15Mises à jour de l'industrie
Les Applications de l'Écosystème Solana Atteignent un Revenu Annuel de 2,39 Milliards de Dollars, en Hausse de 46% par Rapport à l'Année Précédente, Atteignant un Record Historique
01-06 14:41:58Mises à jour de l'industrie
L'Écosystème Solana se redresse, PENGU, FARTCOIN, WIF et autres tokens établis enregistrent des gains de plus de 40 % au cours des 7 derniers jours
01-06 14:28:48Mises à jour de l'industrie
Plusieurs tokens de la Base Chain s'envolent, la capitalisation boursière de CLANKER dépasse 44 millions de dollars

Wrapped eETH Actualités à la une

Le token natif de Truebit TRU s'effondre de 99,9 % suite à une exploitation de 26 M$

Le token natif de Truebit TRU s'effondre de 99,9 % suite à une exploitation de 26 M$

January 9, 2026
L'Architecte de la Confiance Numérique : Une Conversation Approfondie avec Syed Asif Ali sur l'Avenir des Médias Mondiaux

L'Architecte de la Confiance Numérique : Une Conversation Approfondie avec Syed Asif Ali sur l'Avenir des Médias Mondiaux

January 9, 2026
Ministère des Finances de la Corée du Sud : La Corée du Sud mettra en place des échanges de devises 24h/24 à partir de juillet.

Ministère des Finances de la Corée du Sud : La Corée du Sud mettra en place des échanges de devises 24h/24 à partir de juillet.

January 9, 2026
