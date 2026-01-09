Prix de Wrapped eETH aujourd'hui

Le prix de Wrapped eETH (WEETH) en direct est actuellement de $ 3,379.6, avec une variation de 0.72 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WEETH en USD est de $ 3,379.6 par WEETH.

Wrapped eETH se classe actuellement au n°8763 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 9.92B et une offre en circulation de 2.94M WEETH. Au cours des dernières 24 heures, WEETH a été échangé entre $ 3,329.81 (plus bas) et $ 3,406.35 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 5,298.907072826084, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1,500.4746650708223.

En termes de performance à court terme, WEETH a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +2.89% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 4.60K.

Informations de marché pour Wrapped eETH (WEETH)

Classement No.8763 Capitalisation boursière $ 9.92B$ 9.92B $ 9.92B Volume (24 h) $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.92B$ 9.92B $ 9.92B Offre en circulation 2.94M 2.94M 2.94M Offre totale 2,935,800.01903482 2,935,800.01903482 2,935,800.01903482 Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped eETH est de $ 9.92B, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 4.60K. L'offre en circulation de WEETH est de 2.94M, avec une offre totale de 2935800.01903482. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.92B.