Qu’est-ce que WHALE ?

WHALE est le club d’adhésion omni-versel destiné aux natifs numériques, axé sur l’immersion de ses membres WHALE dans la renaissance de l’art et de la culture numériques. Propulsé par le token social natif du club, $WHALE, et par la trésorerie du club, le WHALE Vault, WHALE offre du contenu physique et métaversiel, ainsi que des informations et des expériences destinées à une nouvelle génération d’amateurs du numérique.

En quoi WHALE se distingue-t-il ?

WHALE est devenu la plus grande communauté de tokens sociaux au monde, financée par la collection de NFTs la plus précieuse au monde. Fondé en 2020 par le pseudonyme WhaleShark, WHALE compte plus de 25 000 membres à travers le globe, tous engagés dans une réflexion et une immersion à long terme autour du Web 3 et de la révolution de la véritable rareté, de l’appropriation et de la gestion des actifs numériques.

Quelle est l’histoire de WHALE ?

Fondé en 2020 par le pseudonyme WhaleShark, WHALE s’est développé pour devenir une communauté influente dans l’espace numérique, mettant l’accent sur l’importance du Web 3 et de l’innovation en matière d’actifs numériques.

Quelles sont les prochaines étapes pour WHALE ?

WHALE continue de jouer un rôle de premier plan dans l’espace numérique, se concentrant sur l’avenir de l’art numérique, de la culture et des technologies du Web 3. Fort d’une solide communauté et d’une collection précieuse de NFTs, WHALE est prêt à poursuivre sa croissance et son innovation.

À quoi peut servir WHALE ?

WHALE se concentre sur plusieurs domaines clés, notamment l’art numérique, la photographie numérique, la musique numérique, les jeux décentralisés et le métavers. Les membres peuvent s’engager dans ces domaines grâce à diverses expériences et contenus proposés par le club.

Quel est le prix actuel de WHALE ?

Le prix en direct de WHALE (WHALE) est de €0.1801418362412760000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne WHALE sur le marché ?

WHALE occupe actuellement le rang n°2334 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €1801420.0660105380000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de WHALE ?

L'offre en circulation de WHALE est de 10000000.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour WHALE ?

Durant les dernières 24 heures, WHALE a échangé dans une fourchette comprise entre €0.1794527309400750000 (plus bas sur 24 heures) et €0.1814186827758870000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point WHALE est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

WHALE a atteint un plus haut historique de €44.608707816930000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000101312959857660000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de WHALE est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour WHALE ?

La variation actuelle du prix de -0.04% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.