Informations sur XOXNO Network (XOXNO)

XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.

Site officiel : https://xoxno.com Livre blanc : https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a