Prix de XP8 aujourd'hui

Le prix de XP8 (XP8) en direct est actuellement de $ 0.01286, avec une variation de 35.36 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XP8 en USD est de $ 0.01286 par XP8.

XP8 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- XP8. Au cours des dernières 24 heures, XP8 a été échangé entre $ 0.00823 (plus bas) et $ 0.01363 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, XP8 a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +28.72% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.57K.

Informations de marché pour XP8 (XP8)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 2.57K$ 2.57K $ 2.57K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 349.75K$ 349.75K $ 349.75K Offre en circulation ---- -- Offre totale 27,196,758 27,196,758 27,196,758 Blockchain publique TONCOIN

La capitalisation boursière actuelle de XP8 est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.57K. L'offre en circulation de XP8 est de --, avec une offre totale de 27196758. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 349.75K.