Qu'est-ce que XRB (XRB)

XRB est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en XRB. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de XRBpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le XRB sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de XRB fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de XRB (USD)

Combien vaudra XRB (XRB) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs XRB (XRB) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour XRB.

Consultez la prévision de prix de XRB maintenant !

Tokenomics de XRB (XRB)

Comprendre la tokenomics de XRB (XRB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XRB !

Guide d'achat de XRB (XRB)

Vous cherchez à savoir comment acheter du XRB? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du XRB. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

XRB en devises locales

1 XRB (XRB) à VND ₫ -- 1 XRB (XRB) à AUD A$ -- 1 XRB (XRB) à GBP ￡ -- 1 XRB (XRB) à EUR € -- 1 XRB (XRB) à USD $ -- 1 XRB (XRB) à MYR RM -- 1 XRB (XRB) à TRY ₺ -- 1 XRB (XRB) à JPY ¥ -- 1 XRB (XRB) à ARS ARS$ -- 1 XRB (XRB) à RUB ₽ -- 1 XRB (XRB) à INR ₹ -- 1 XRB (XRB) à IDR Rp -- 1 XRB (XRB) à KRW ₩ -- 1 XRB (XRB) à PHP ₱ -- 1 XRB (XRB) à EGP ￡E. -- 1 XRB (XRB) à BRL R$ -- 1 XRB (XRB) à CAD C$ -- 1 XRB (XRB) à BDT ৳ -- 1 XRB (XRB) à NGN ₦ -- 1 XRB (XRB) à COP $ -- 1 XRB (XRB) à ZAR R. -- 1 XRB (XRB) à UAH ₴ -- 1 XRB (XRB) à VES Bs -- 1 XRB (XRB) à CLP $ -- 1 XRB (XRB) à PKR Rs -- 1 XRB (XRB) à KZT ₸ -- 1 XRB (XRB) à THB ฿ -- 1 XRB (XRB) à TWD NT$ -- 1 XRB (XRB) à AED د.إ -- 1 XRB (XRB) à CHF Fr -- 1 XRB (XRB) à HKD HK$ -- 1 XRB (XRB) à AMD ֏ -- 1 XRB (XRB) à MAD .د.م -- 1 XRB (XRB) à MXN $ -- 1 XRB (XRB) à SAR ريال -- 1 XRB (XRB) à PLN zł -- 1 XRB (XRB) à RON лв -- 1 XRB (XRB) à SEK kr -- 1 XRB (XRB) à BGN лв -- 1 XRB (XRB) à HUF Ft -- 1 XRB (XRB) à CZK Kč -- 1 XRB (XRB) à KWD د.ك -- 1 XRB (XRB) à ILS ₪ -- 1 XRB (XRB) à AOA Kz -- 1 XRB (XRB) à BHD .د.ب -- 1 XRB (XRB) à BMD $ -- 1 XRB (XRB) à DKK kr -- 1 XRB (XRB) à HNL L -- 1 XRB (XRB) à MUR ₨ -- 1 XRB (XRB) à NAD $ -- 1 XRB (XRB) à NOK kr -- 1 XRB (XRB) à NZD $ -- 1 XRB (XRB) à PAB B/. -- 1 XRB (XRB) à PGK K -- 1 XRB (XRB) à QAR ر.ق -- 1 XRB (XRB) à RSD дин. --

Essayez le convertisseur

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur XRB Combien vaut XRB (XRB) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de XRB en USD est de -- USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de XRB à USD ? -- . Consultez le Le prix actuel de XRB en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de XRB ? La capitalisation boursière de XRB est de -- USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de XRB ? L'offre en circulation de XRB est de -- USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XRB ? XRB a atteint un prix ATH de -- USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XRB ? XRB a vu un prix ATL de -- USD . Quel est le volume de trading de XRB ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XRB est de -- USD . Est-ce que XRB va augmenter cette année ? XRB pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XRB pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur XRB (XRB)

Temps (UTC+8) Type Information 08-20 18:39:00 Points de vue d'experts Président de la SEC américaine : Seuls quelques Tokens répondent à la définition des valeurs mobilières, une nouvelle ère pour l'industrie Crypto est arrivée 08-20 09:25:00 Mises à jour de l'industrie Le marché des cryptomonnaies continue de baisser, Ethereum chute à 4 100 $, Bitcoin tombe sous les 113 000 $ 08-20 02:24:00 Mises à jour de l'industrie Le marché des crypto chute sur toute la ligne, 291 millions de dollars de positions longues liquidées sur les exchanges au cours des dernières 24 heures 08-19 15:30:00 Mises à jour de l'industrie Repli du marché après Bitcoin, focus sur le discours de Powell ce vendredi 08-19 03:40:00 Politique de change La SEC américaine reporte sa décision sur plusieurs demandes d'ETF crypto 08-18 17:40:00 Mises à jour de l'industrie Les altcoins suivent le repli du marché plus large, RAY chute de plus de 9% en 24h

Actualités à la une

Bitcoin (BTC) : Guide Complet sur la Première Cryptomonnaie du Monde Ce guide complet explore tout ce que vous devez savoir sur Bitcoin (BTC) — de sa technologie fondamentale et des tendances actuelles du marché aux stratégies d’investissement pratiques et aux perspectives futures. Que vous soyez un débutant complet ou que vous souhaitiez approfondir votre compréhension, cet article fournit les connaissances essentielles pour naviguer dans l’écosystème Bitcoin en toute confiance.

Comment fonctionne le Bitcoin ? Guide complet pour les débutants Le prix du Bitcoin a dépassé 100 000 $ pour la première fois le 4 décembre 2024, attirant l’attention mondiale et suscitant la curiosité sur cette monnaie numérique révolutionnaire. Si vous vous demandez comment fonctionne réellement le Bitcoin, vous n’êtes pas seul : des millions de personnes se posent la même question.