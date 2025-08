Découvrez les informations clés sur ZKAS (ZKAS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur ZKAS (ZKAS)

ZKasino is a Layer 2 gaming chain utilizing the ZK stack with EigenLayer data availability.

Site officiel : https://zkasino.io/ Livre blanc : https://docs.zkasino.io/