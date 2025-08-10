Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de AFRAX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de AFRAX.

Le prix de Aave v3 FRAX (AFRAX) est actuellement de 0.998054 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AFRAX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Aave v3 FRAX (AFRAX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Aave v3 FRAX en USD était de $ +0.00041173.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Aave v3 FRAX en USD était de $ -0.0012319978.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Aave v3 FRAX en USD était de $ -0.0014570590.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Aave v3 FRAX en USD était de $ -0.00197612.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00041173 +0.04% 30 jours $ -0.0012319978 -0.12% 60 jours $ -0.0014570590 -0.14% 90 jours $ -0.00197612 -0.19%

Analyse de prix de Aave v3 FRAX (AFRAX)

Découvrez la dernière analyse de prix de Aave v3 FRAX : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.997638$ 0.997638 $ 0.997638 Haut 24 h $ 0.998122$ 0.998122 $ 0.998122 Sommet historique $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +0.04% Variation du prix (7 j) +0.05%

Informations de marché pour Aave v3 FRAX (AFRAX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :