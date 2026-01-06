Prix de MY aujourd'hui

Le prix de MY (MY) en direct est actuellement de $ 0.1136, avec une variation de 1.73 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MY en USD est de $ 0.1136 par MY.

MY se classe actuellement au n°687 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 23.88M et une offre en circulation de 210.19M MY. Au cours des dernières 24 heures, MY a été échangé entre $ 0.1131 (plus bas) et $ 0.1183 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.3026106966057054, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.06088509988318206.

En termes de performance à court terme, MY a varié de -1.22% au cours de la dernière heure et de +56.68% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 4.51K.

Informations de marché pour MY (MY)

Classement No.687 Capitalisation boursière $ 23.88M Volume (24 h) $ 4.51K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 113.60M Offre en circulation 210.19M Offre maximale 1,000,000,000 Offre totale 974,150,216.2418 Taux de circulation 21.01% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de MY est de $ 23.88M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 4.51K. L'offre en circulation de MY est de 210.19M, avec une offre totale de 974150216.2418. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 113.60M.