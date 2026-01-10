Tokenomics de MY (MY)

Tokenomics de MY (MY)

Découvrez les informations clés sur MY (MY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-10 22:18:43 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de MY (MY)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MY (MY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 104.40M
$ 104.40M
Offre totale :
$ 974.15M
$ 974.15M
Offre en circulation :
$ 980.25M
$ 980.25M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 106.50M
$ 106.50M
Sommet historique :
$ 0.196
$ 0.196
Bas historique :
$ 0.06088509988318206
$ 0.06088509988318206
Prix actuel :
$ 0.1065
$ 0.1065

Informations sur MY (MY)

MetYa is an AI-driven SocialFi × PayFi platform that turns social activity into spendable value. With MePay—our digital card—users get instant virtual issuance, $MY top-ups, granular controls, and global acceptance across 50M+ merchants via partner networks, with Apple/Google Pay where supported. $MY powers payment fees & discounts, creator boosts, memberships, staking/loyalty, and in-app governance. By linking earn → hold → spend, MetYa creates real, recurring demand for $MY and delivers a smooth, secure Web3 social-payment experience.

Site officiel :
https://metya.com/
Livre blanc :
https://linktr.ee/Metya_SocialFi
Explorateur de blocs :
https://bscscan.com/token/0xf0ebb572643336834d516c485ad31d3299999999

Tokenomics de MY (MY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de MY (MY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens MY qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens MY pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MY, explorez le prix en direct du token MY !

Comment acheter du MY

Envie d'ajouter du MY (MY) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du MY, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.

Historique du prix de MY (MY)

L'analyse de l'historique du prix de MY permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.

Prévision du prix de MY

Vous voulez savoir dans quelle direction MY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

