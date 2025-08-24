Qu'est-ce que ABSCHAD (CHAD)

The Official OG Mascot of AbstractChain, used in the early days of Abstract crew. Back when Abstract was just getting started, ABSCHAD was the face. Website banner, Discord stickers, everywhere. He was the chain’s identity and the official mascot. We are a team of crypto enthusiasts that wants to contribute on the adoption of Abstract chain, by bringing back the culture of it, by representing the OG memeable sector of it.

Combien vaudra ABSCHAD (CHAD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs ABSCHAD (CHAD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ?

Comprendre la tokenomics de ABSCHAD (CHAD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur ABSCHAD (CHAD) Combien vaut ABSCHAD (CHAD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CHAD en USD est de 0.00048375 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CHAD à USD ? $ 0.00048375 . Consultez le Le prix actuel de CHAD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de ABSCHAD ? La capitalisation boursière de CHAD est de $ 479.91K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CHAD ? L'offre en circulation de CHAD est de 992.05M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CHAD ? CHAD a atteint un prix ATH de 0.00077096 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CHAD ? CHAD a vu un prix ATL de 0.00042097 USD . Quel est le volume de trading de CHAD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CHAD est de -- USD . Est-ce que CHAD va augmenter cette année ? CHAD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CHAD pour une analyse plus approfondie.

