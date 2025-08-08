Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ABU en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ABU.

Le prix de Abuwtiyuw (ABU) est actuellement de 0.068987 USD avec une capitalisation boursière de $ 68.99K USD. Le prix de ABU en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Abuwtiyuw (ABU) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Abuwtiyuw en USD était de $ +0.01575778.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Abuwtiyuw en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Abuwtiyuw en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Abuwtiyuw en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.01575778 +29.60% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Abuwtiyuw (ABU)

Découvrez la dernière analyse de prix de Abuwtiyuw : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.052517$ 0.052517 $ 0.052517 Haut 24 h $ 0.092556$ 0.092556 $ 0.092556 Sommet historique $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 Variation du prix (1 h) +1.43% Changement de prix (1J) +29.60% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Abuwtiyuw (ABU)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :