Qu'est-ce que Adappter (ADP)

Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Adappter (ADP) Site officiel

Tokenomics de Adappter (ADP)

Comprendre la tokenomics de Adappter (ADP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ADP !