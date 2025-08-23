Qu'est-ce que Adshares (ADS)

Adshares is a Web3 protocol for monetization space in the Metaverse. Adserver platforms allow users to rent space inside Metaverse, blockchain games, NFT exhibitions and websites. Starting in 2017, the team delivered a protocol that is now highly scalable. Adshares is an umbrella project, maintaining a decentralized network. The idea behind the ADS protocol is to give the network to the community with DAO-style governance. In Adshares, anyone can make their own Adserver by implementing open-source blockchain tools in more and more areas. This breakthrough concept allows $ADS holders to take profit from monetization of the protocol. Crypto projects can advertise using a 100% decentralized marketplace. Coins are deflationary due to the native burning and dividend mechanisms. $ADS has its own ultra-fast dPoS blockchain, being also cross-chain to Ethereum, Binance Smart Chain and Polygon.

Ressource de Adshares (ADS) Livre blanc Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Adshares (ADS) Combien vaut Adshares (ADS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ADS en USD est de 0.422351 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ADS à USD ? $ 0.422351 . Consultez le Le prix actuel de ADS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Adshares ? La capitalisation boursière de ADS est de $ 16.38M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ADS ? L'offre en circulation de ADS est de 38.73M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ADS ? ADS a atteint un prix ATH de 5.72 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ADS ? ADS a vu un prix ATL de 0.0102872 USD . Quel est le volume de trading de ADS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ADS est de -- USD . Est-ce que ADS va augmenter cette année ? ADS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ADS pour une analyse plus approfondie.

