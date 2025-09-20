Informations sur le prix de AdZilla (ADZILLA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00014895 $ 0.00014895 $ 0.00014895 Bas 24 h $ 0.00016503 $ 0.00016503 $ 0.00016503 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00014895$ 0.00014895 $ 0.00014895 Haut 24 h $ 0.00016503$ 0.00016503 $ 0.00016503 Sommet historique $ 0.00016503$ 0.00016503 $ 0.00016503 Prix le plus bas $ 0.00014895$ 0.00014895 $ 0.00014895 Variation du prix (1 h) +1.61% Changement de prix (1J) +10.34% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de AdZilla (ADZILLA) est de $0.00016505. Au cours des dernières 24 heures, ADZILLA a évolué entre un minimum de $ 0.00014895 et un maximum de $ 0.00016503, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ADZILLA est $ 0.00016503, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00014895.

En termes de performance à court terme, ADZILLA a évolué de +1.61% au cours de la dernière heure, +10.34% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AdZilla (ADZILLA)

Capitalisation boursière $ 165.03K$ 165.03K $ 165.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 165.03K$ 165.03K $ 165.03K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AdZilla est de $ 165.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ADZILLA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 165.03K.