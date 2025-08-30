Informations sur le prix de AEGON by Virtuals (AEGON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00122942 $ 0.00122942 $ 0.00122942 Bas 24 h $ 0.00165938 $ 0.00165938 $ 0.00165938 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00122942$ 0.00122942 $ 0.00122942 Haut 24 h $ 0.00165938$ 0.00165938 $ 0.00165938 Sommet historique $ 0.00196774$ 0.00196774 $ 0.00196774 Prix le plus bas $ 0.00102951$ 0.00102951 $ 0.00102951 Variation du prix (1 h) -0.52% Changement de prix (1J) -15.27% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de AEGON by Virtuals (AEGON) est de $0.00137946. Au cours des dernières 24 heures, AEGON a évolué entre un minimum de $ 0.00122942 et un maximum de $ 0.00165938, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AEGON est $ 0.00196774, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00102951.

En termes de performance à court terme, AEGON a évolué de -0.52% au cours de la dernière heure, -15.27% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AEGON by Virtuals (AEGON)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AEGON by Virtuals est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AEGON est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.38M.